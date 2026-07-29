Video Yaşam Maskeli hırsız motosikleti ittirerek böyle çaldı | Video
Maskeli hırsız motosikleti ittirerek böyle çaldı | Video

Maskeli hırsız motosikleti ittirerek böyle çaldı | Video

29 Temmuz 2026 09:30

Hatay’da yüzünü gizlemek için maske takan ve telefonla oynuyormuş gibi yapan hırsızın park halindeki motosikleti ittirerek çalıp, gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay; Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde bulunan şantiye sahasında yaşandı. Şantiyede işçi olarak çalışan Ayhan Atlar'a ait 45 bin TL değerindeki motosiklet şantiye içerisinde çalındı. Durumu fark eden Atlar, jandarma ekiplerine haber vererek güvenlik kameralarını araştırmaya başladı. Atlar, şantiye sahası içerisindeki kameraları izlediğinde motosikletin bir şahıs tarafından ittire ittire çalındığını gördü. Görüntülerde; şahsın kimliğini gizlemek maske taktığı ve telefonla oynayarak sürekli yüzünü belli etmediği ve motosiklete binerek kendi malıymış gibi alıp götürdüğü görüldü. Konuyla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.

45 bin TL değerindeki motosikleti çalınan Ayhan Atlar, "Gün içerisinde çalışıyordum, eve gitmek için mesai bitmişti ve geldiğimde motosikletim yoktu. Motor çalındı, hırsızda yüzünü kapattığı için kim olduğu belli olmuyor. Anahtar cebimdeydi, hırsız ittire ittire götürdü. 45 bin TL değerinde bir motosikletti" dedi.
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