Maskeli hırsız motosikleti ittirerek böyle çaldı | Video

29 Temmuz 2026 09:30

Hatay’da yüzünü gizlemek için maske takan ve telefonla oynuyormuş gibi yapan hırsızın park halindeki motosikleti ittirerek çalıp, gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.