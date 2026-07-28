Otomobille çarpışan hafif ticari araç hurdaya döndü: 4 yaralı
28 Temmuz 2026 23:59
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
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