Dehşete düşüren anlar! Sanal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: Cani eş karısını darp edip… | Video
27 Temmuz 2026 13:54
Sanal medyada yayılan görüntüler dehşete düşürdü. Kullanıcılar iki çocuk annesi Dilara'nın yaşadığı şiddet sarmalını gündeme taşıdı. İddiaya göre uyuşturucu ve kumar bağımlısı eşi tarafından uzun süredir şiddete maruz kalan kadının çaresizliği yürekleri burktu.
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