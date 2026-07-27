Video Yaşam Dehşete düşüren anlar! Sanal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: Cani eş karısını darp edip… | Video
Dehşete düşüren anlar! Sanal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: Cani eş karısını darp edip… | Video

Dehşete düşüren anlar! Sanal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: Cani eş karısını darp edip… | Video

27 Temmuz 2026 13:54

Sanal medyada yayılan görüntüler dehşete düşürdü. Kullanıcılar iki çocuk annesi Dilara'nın yaşadığı şiddet sarmalını gündeme taşıdı. İddiaya göre uyuşturucu ve kumar bağımlısı eşi tarafından uzun süredir şiddete maruz kalan kadının çaresizliği yürekleri burktu.

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