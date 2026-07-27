Köpeğe Dehşet Kamerada! Yere Vurup Yumrukladı.. Hızını Alamayıp Demir Kapıya Fırlattı | Video 27 Temmuz 2026 10:24 İstanbul Sultanbeyli’de kan donduran bir hayvan vahşeti yaşandı. Çalıştığı iş yerinde bakılan “Tor” isimli köpeği, alkollü olduğu gerekçesiyle yumruklayan, yere vuran ve demir kapıya fırlatan cani, hayvanı çöp konteynerine attı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan caniliğin ardından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Sultanbeyli'de bulunan bir ekipman kiralama deposunda gece saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. 9 Temmuz saat 00.20 sıralarında yaşanan olayda, iş yerinde yatılı olarak çalışan ve aşırı alkollü olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Ahmet S., depoda bakılan 1 buçuk yaşındaki Goldendoodle cinsi "Tor" isimli köpeğe sebepsiz yere saldırdı.

YERE VURDU, DEMİR KAPIYA FIRLATTI!

Zavallı hayvanı önce yumruklamaya başlayan gözü dönmüş şüpheli, ardından köpeği bahçeye çıkardı. Bahçede de şiddetin dozunu artıran cani, çaresiz köpeği havaya kaldırıp önce sert şekilde yere vurdu, ardından hızını alamayarak hırsla demir kapıya fırlattı. Çevredeki komşuların çığlıkları ve tepkileri üzerine köpeği kucağına alarak tekrar depoya sokan şüpheli, akılalmaz vahşetine depoda da devam etti.

ÇÖP KONTEYNERİNE ATIP KAÇTI

Çevredeki vatandaşların ve iş yeri komşusu Selçuk T.'nin olayı fark edip polise ve iş yeri sahibine haber vermesi üzerine şüpheli paniğe kapıldı. Ağır yaralanan zavallı köpeği deponun arka camından dışarı çıkaran Ahmet S., talihsiz hayvanı yol kenarındaki çöp konteynerinin içine atarak ölüme terk etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DEHŞETİ BELGELEDİ

Olay yerine gelen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Orhangazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri ve iş yeri sahibi Bekir K., depoda incelemelerde bulundu. İş yerinde ve bahçede köpeğe ait kan izlerine rastlanılması üzerine çevredeki ve depodaki güvenlik kameraları saniye saniye incelendi. Güvenlik kamerası kayıtlarında şüpheli Ahmet S.'nin masum köpeği acımasızca yumrukladığı, yerden yere vurduğu ve demir kapıya fırlattığı görüldü.

"TOR" HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri ve vatandaşlar, şüphelinin köpeği attığını beyan ettiği çöp konteynerinde ve çevredeki tüm çöp alanlarında, araç altlarında geniş çaplı arama yaptı. Ancak 1 buçuk yaşındaki "Tor" isimli köpeğe henüz ulaşılamadı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

"ALKOLLÜYDÜM, HATIRLAMIYORUM" YALANINA SIĞINDI!

Emniyet güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Ahmet S., ifadesinde suçunu itiraf etti. Aşırı derecede alkollü olduğunu iddia eden şüpheli ifadesinde, "Tor isimli köpek yanımda oturuyordu. Sebepsiz şekilde dövmek istedim. Yumrukladım, yere vurdum, demir kapıya fırlattım. Korktuğum için arkadaki çöp konteynerine attım. Attığımda nefes alıyordu. Pişmanım" diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

O CANİ TUTUKLANDI

İş yeri sahibi Bekir K.'nin şikayetçi olması üzerine harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan hakkında işlem başlatılan şüpheli Ahmet S., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adliyedeki işlemlerinardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.