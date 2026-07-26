Malatya'da lastiği patlayan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı
26 Temmuz 2026 23:50
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde lastiği patlayan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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