En değerli oyuncu seçilen Melissa Vargas şampiyonluğu böyle kutladı!

26 Temmuz 2026 19:06

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Makao şehrinde oynanan 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Ay-yıldızlılarda Melissa Vargas "En Değerli Oyuncu" (MVP) seçildi. Maç sonunda oyuncuların kutlamaları güne damga vurdu.