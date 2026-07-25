Kadıköy'de iki kadın arasındaki saç saça kavga kamerada | Video

25 Temmuz 2026 15:51

KADIKÖY'de iki kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada kadınlar birbirlerinin saçlarını çekip tekme attı. O anları çevredekiler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.