Şiddetli yağış Osmaniye’yi vurdu, araçlar ve iş yerleri sular altında kaldı | Video

25 Temmuz 2026 14:43

Osmaniye’de sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, araçlar yollarda mahsur kaldı, Cebeli Bereket Konteyner Çarşısı’nda ise çok sayıda iş yerini su bastı.