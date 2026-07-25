Şiddetli yağış Osmaniye’yi vurdu, araçlar ve iş yerleri sular altında kaldı | Video
25 Temmuz 2026 14:43
Osmaniye’de sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, araçlar yollarda mahsur kaldı, Cebeli Bereket Konteyner Çarşısı’nda ise çok sayıda iş yerini su bastı.
Logardan çıkan çardın arabama girdi diye Harun Karakuş,"Konteyner çarşıdayız. Dükkanımızı su bastı, gördüğünüz gibi. Yazın ortasında böyle bir yağmurun ilk defa yağdığını görüyoruz. Logarlar tıkanmış, her yeri su bastı. Elektronik dükkânımızdaki her şey suyun içinde kaldı.2-3 saattir her yeri temizlemeye çalışıyorum. Elimden geldiğince temizledim. Bu esnada da logardan çıkan çardın arabama girdi. İtfaiye ekiplerini aradım. Şu anda beklemedeyim. İnşallah gelirler, bekliyoruz." diye konuştu.
Temmuz ayının sonlarına doğru 5 saattir aralıksız yağan yağmura alışkın olmadıklarını söyleyen Feriha Atalay, "Cebeli Bereket Konteyner çarşıdayız 5 saattir aralıksız yağan yağmur nedeniyle mağdur durumdayız. Elektriğin sürekli gelip gitmesi nedeniyle buzdolabımız arızalandı, bazı elektrikli aletlerimiz de zarar gördü.Temmuz ayının bu zamanlarında yağmurun bu şekilde 5 saat aralıksız yağması gerçekten enteresan. Ama Allah'ın takdiri ilahisi, yapacak hiçbir şeyimiz yok. Allah'tan gelen boynumuz kıldan incedir."dedi.
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