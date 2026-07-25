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Adana'da su borusu patladı, yollar göle döndü | Video

Adana'da su borusu patladı, yollar göle döndü | Video

25 Temmuz 2026 11:05

Adana'da patlayan su borusu nedeniyle yollar göle döndü.

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Merkez Seyhan ilçesine bağlı Barış Bulvarı'nda Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait içme suyu borusu patladı. Su borusunun patlamasıyla yolda göçük oluşurken ana arterler ve ara sokaklar kısa sürede suyla doldu. Göle dönen yollarda trafikte aksamalar yaşandı. Durumun bildirilmesi üzerine ekiplerin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.
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