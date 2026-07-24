Beylikdüzü'nde taksicinin önünü kesip araç yumruklayan trafik magandasına 182 bin lira ceza | Video
24 Temmuz 2026 13:23
Beylikdüzü’nde, şerit değişikliği nedeniyle çıkan kavgada taksinin önünü kesip, küfürler savurarak araç yumruklayan şahsa 182 bin 246 lira trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesine 60 gün süre ile el konuldu.
SÜRÜCÜYE 182 BİN 246 LİRA PARA CEZASI
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sanal devriye çalışmaları kapsamında, araç sürücüsünü tespit etti. F.B. isimli sürücüye Karayolları Trafik Kanununun 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' , 'saygısızca araç kullanmak', 'taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunma' suçlarından toplam 182 bin 246 lira Trafik İdari Para Cezası uygulandı. Ayrıca araç, 60 gün trafikten men edilirken, şahsın sürücü belgesine de 60 gün süre ile geçici el konuldu. Öte yandan sürücü, adli işlemlerin yapılabilmesi için Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.
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