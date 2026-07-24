Beylikdüzü'nde taksicinin önünü kesip araç yumruklayan trafik magandasına 182 bin lira ceza | Video

24 Temmuz 2026 13:23

Beylikdüzü’nde, şerit değişikliği nedeniyle çıkan kavgada taksinin önünü kesip, küfürler savurarak araç yumruklayan şahsa 182 bin 246 lira trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesine 60 gün süre ile el konuldu.