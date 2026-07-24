Bursa’da otomobil baz istasyonu ve metro bariyerlerine çarpıp durdu | Video
24 Temmuz 2026 09:20
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği araba yüzünden baz istasyonuna ve metro bariyerlerine çarpan otomobil, hurdaya döndü.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından olay yerine gelen telekomünikasyon şirketinin teknik ekipleri, baz istasyonunda yaptıkları ilk incelemede hasar tespitinde bulunarak gerekli teknik kontrolleri gerçekleştirdi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücü Özcan Özyürek kazayı yara almadan atlattı.
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