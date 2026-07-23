Video Yaşam Bir anda başlayan fırtına, inşaat alanını yerle bir etti! | Video
Bir anda başlayan fırtına, inşaat alanını yerle bir etti! | Video

Bir anda başlayan fırtına, inşaat alanını yerle bir etti! | Video

23 Temmuz 2026 13:12

İstanbul'un Avcılar ilçesinde dün etkili olan fırtınada bir inşaat alanı savaş alanına döndü. Saniyeler içinde fırtınanın etkisiyle inşaatın çevresinde bulunan demir korumalar yerle bir olurken, işçiler zor anlar yaşandı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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İstanbul'un genelinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına, Avcılar ilçesini de birbirine kattı. Denizköşkler Mahallesi'nde bir inşaat alanı fırtınanın başlamasından saniyeler sonra yerle bir oldu. Kısa süre içerisinde inşaatın koruma duvarları uçarken, alanda bulunan işçiler canını zor kurtardı. Fırtınada ortalığın savaş alanına döndüğü o anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

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