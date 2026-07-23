Video Yaşam Fatih'te caddede yürüyen turistlerin cüzdanını çaldılar! 2 çocuk yakalandı: Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Fatih'te caddede yürüyen turistlerin cüzdanını çaldılar! 2 çocuk yakalandı: Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Fatih'te caddede yürüyen turistlerin cüzdanını çaldılar! 2 çocuk yakalandı: Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

23 Temmuz 2026 11:28

Fatih’te yolda yürüyen iki turistin cüzdanını çalan 2 çocuk yakalandı. Şüphelilerden A.B.’nin (17) daha önceden 98, A.K.’nin ise (16) 189 emniyete geliş kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları ve yakalandıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay Fatih, Mimar Kemallettin Mahallesi, Ordu Caddesi'nde 21 Temmuz Salı günü meydana geldi. Alışveriş için gezen iki turist kadının çantası yolda çalındı. Turistlerin şikayeti üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada olayın güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde mağdur turistlerin arkasından yaklaşan iki kadın hırsızın, cüzdanı çaldıktan sonra hızla uzaklaştıkları fark edildi. Hırsızlığı fark eden mağdurların yaşadıkları panik anları da kamera görüntülerine yansıdı.

SAATLER SONRA YAKALANDILAR

Polis şüphelilerin eşkallerini tespit ederek çalışma başlattı. Şüpheliler olay yerinden fazla uzaklaşamadan polis ekipleri tarafından sokakta gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden, çaldıkları cüzdan kimlikler ve banka kartları çıktı. A.K. ile A.B., yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Olayla ilgili yapılan soruşturmada yaşları küçük olmasına rağmen şüphelilerin suç dosyalarının oldukça kabarık olduğu görüldü. Şüphelilerden A.B.'nin daha önceden 98 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. A.K.'nin ise daha önceden 189 kez suç işlediği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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