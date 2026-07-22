Video Yaşam İstanbul'da fırtına etkili oluyor
İstanbul'da fırtına etkili oluyor

İstanbul'da fırtına etkili oluyor

22 Temmuz 2026 19:10

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen fırtına ve sağanak kentin birçok kısmında etkili olmaya başladı. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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