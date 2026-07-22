Video Yaşam Kars'ta zincirleme kaza: 8 yaralı
Kars'ta zincirleme kaza: 8 yaralı

Kars'ta zincirleme kaza: 8 yaralı

22 Temmuz 2026 18:35

Kars'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kars’ta zincirleme kaza: 8 yaralı 00:25
Kars'ta zincirleme kaza: 8 yaralı 22.07.2026 | 18:32
Ankara’da akılalmaz olay! Sevgilisinin dükkanını ve otomobilini yaktı, arkasından pompalı tüfekle ateş etti | Video 02:08
Ankara'da akılalmaz olay! Sevgilisinin dükkanını ve otomobilini yaktı, arkasından pompalı tüfekle ateş etti | Video 22.07.2026 | 16:41
Diyarbakır’da hortum oluştu! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 00:13
Diyarbakır’da hortum oluştu! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 22.07.2026 | 16:36
Maltepe’de bir daireden yükselen kadın çığlığı üzerine mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı | Video 02:27
Maltepe'de bir daireden yükselen kadın çığlığı üzerine mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı | Video 22.07.2026 | 16:31
Gaziantep’te işçi servisi tıra çarptı: 11 yaralı | Video 01:24
Gaziantep'te işçi servisi tıra çarptı: 11 yaralı | Video 22.07.2026 | 16:11
Ortaköy’de İETT otobüsünden dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi | Video 01:09
Ortaköy'de İETT otobüsünden dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi | Video 22.07.2026 | 15:42
Çatalca’da fabrikada yangın! | Video 01:32
Çatalca’da fabrikada yangın! | Video 22.07.2026 | 14:53
Gaziantep’te 876 motosiklet sürücüsüne 11 milyon TL ceza | Video 00:51
Gaziantep'te 876 motosiklet sürücüsüne 11 milyon TL ceza | Video 22.07.2026 | 14:43
Antalya’da feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın, hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada 00:27
Antalya'da feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın, hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada 22.07.2026 | 14:28
Antalya ve Muğla’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor | Video 00:39
Antalya ve Muğla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor | Video 22.07.2026 | 14:23
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yangın | Video 01:28
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın | Video 22.07.2026 | 14:22
Büyük Menderes Nehri’nde cansız bedenleri bulunmuştu! Eda ve Şahin’in akıntıya kapıldıkları anlar kamerada | Video 02:21
Büyük Menderes Nehri'nde cansız bedenleri bulunmuştu! Eda ve Şahin'in akıntıya kapıldıkları anlar kamerada | Video 22.07.2026 | 13:58
Vicdansızlığın böylesi! Fenalaşan adama yardım ediyormuş gibi yaptı, cüzdanını çaldı | Video 02:20
Vicdansızlığın böylesi! Fenalaşan adama yardım ediyormuş gibi yaptı, cüzdanını çaldı | Video 22.07.2026 | 13:35
Mersin’de uyuşturucu kullanıcılarına şafak operasyonu: 42 gözaltı | Video 07:28
Mersin'de uyuşturucu kullanıcılarına şafak operasyonu: 42 gözaltı | Video 22.07.2026 | 13:33
Hamile eşine tatlı almaya çıktı, 6 yerinden bıçaklandı: Fenalaşan eşi ve kendisi hastaneye kaldırıldı | Video 02:24
Hamile eşine tatlı almaya çıktı, 6 yerinden bıçaklandı: Fenalaşan eşi ve kendisi hastaneye kaldırıldı | Video 22.07.2026 | 12:20
Otomobil kontrolden çıktı: Araçlara ve iş yerine çarparak durabildi! Kaza anı kamerada 01:17
Otomobil kontrolden çıktı: Araçlara ve iş yerine çarparak durabildi! Kaza anı kamerada 22.07.2026 | 12:14
Kağıthane’de çocuklar lastiği yaktı: Dumandan etkilenen KOAH hastası kadın hastaneye kaldırıldı! O anlar kamerada 04:34
Kağıthane’de çocuklar lastiği yaktı: Dumandan etkilenen KOAH hastası kadın hastaneye kaldırıldı! O anlar kamerada 22.07.2026 | 11:50
22 İlde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı | Video 00:34
22 İlde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı | Video 22.07.2026 | 11:44
Genç kadın kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti! O kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 04:26
Genç kadın kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti! O kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 22.07.2026 | 11:20
Zeytinburnu’nda park halindeki araçtan para çalan şüpheli yakalandı! O anlar kamerada 00:57
Zeytinburnu'nda park halindeki araçtan para çalan şüpheli yakalandı! O anlar kamerada 22.07.2026 | 11:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA