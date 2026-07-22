Video Yaşam Çatalca’da fabrikada yangın! | Video
Çatalca’da fabrikada yangın! | Video

Çatalca’da fabrikada yangın! | Video

22 Temmuz 2026 14:55

Çatalca’da bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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