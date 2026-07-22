Kendisini polis olarak tanıtan 2 dolandırıcı yakalandı | Video
22 Temmuz 2026 11:19
Eskişehir'de kendisini polis olarak tanıtıp vatandaşı dolandıran 2 şüpheli, emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Şüphelinin elinden alınan 61 bin 765 Euro sahibine iade edilirken, 2 şüpheli tutuklandı.
ELE GEÇİRİLEN PARA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Şüphelilerin üzerinden çıkan yüksek miktardaki para, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda mağdur vatandaşa teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.Ö. ve N.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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