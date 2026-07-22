Firari maymun ortalığı birbirine kattı, ekmek vermek isteyen kadını yaraladı | Video

22 Temmuz 2026 09:46

Gaziantep'te iki ayrı adrese yapılan operasyonda 3 adet ruhsatsız tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.