Video Yaşam Bursa'da bir kümeste yangın çıktı: 40 kanatlı telef oldu! | Video
Bursa'da bir kümeste yangın çıktı: 40 kanatlı telef oldu! | Video

Bursa'da bir kümeste yangın çıktı: 40 kanatlı telef oldu! | Video

22 Temmuz 2026 09:44

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde bir evin bahçesindeki kümeste çıkan yangın mahallede korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, kümeste bulunan 40 kanatlı hayvan telef oldu, 5 tanesi kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 01.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Deliorman Caddesi'nde bulunan bir evin bahçesindeki kümeste çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek kümesi sardı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında kümeste bulunan 20 tavuk ve 20 civciv telef olurken, 5 kanatlı hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da bir kümeste yangın çıktı: 40 kanatlı telef oldu! | Video 01:48
Bursa'da bir kümeste yangın çıktı: 40 kanatlı telef oldu! | Video 22.07.2026 | 09:40
Kuzuların yünleri bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi ise imha ediliyor... | Video 04:20
Kuzuların yünleri bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi ise imha ediliyor... | Video 22.07.2026 | 09:33
Gaziantep’te 3 adet tüfek ile uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 00:57
Gaziantep'te 3 adet tüfek ile uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 22.07.2026 | 09:16
Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var! | Video 01:57
Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var! | Video 22.07.2026 | 08:52
Esenyurt’ta kontrolsüz şerit değiştiren 2 hafriyat kamyonu trafiği tehlikeye attı | Video 01:00
Esenyurt'ta kontrolsüz şerit değiştiren 2 hafriyat kamyonu trafiği tehlikeye attı | Video 22.07.2026 | 08:44
Jandarma çevirmesinden kaçtı, 240 bin lira ceza yedi! | Video 02:30
Jandarma çevirmesinden kaçtı, 240 bin lira ceza yedi! | Video 22.07.2026 | 08:32
Tabancayla yaraladıkları şahsı hastaneye bırakıp kaçtılar: 1 yaralı | Video 01:43
Tabancayla yaraladıkları şahsı hastaneye bırakıp kaçtılar: 1 yaralı | Video 22.07.2026 | 08:23
Duvara çarpan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı 01:27
Duvara çarpan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı 21.07.2026 | 21:31
Muş’ta leylek yavruları büyük göç öncesi ilk uçuş antrenmanına başladı 01:27
Muş'ta leylek yavruları büyük göç öncesi ilk uçuş antrenmanına başladı 21.07.2026 | 17:48
Drift attı, sosyal medyada paylaştı: 165 bin TL ceza yedi ! | Video 00:35
Drift attı, sosyal medyada paylaştı: 165 bin TL ceza yedi ! | Video 21.07.2026 | 16:54
Taksi şoförünün aracını tekmeledi! Fatih’te trafikte magandalık yapan şahıs tutuklandı: Saldırı anı kamerada 00:27
Taksi şoförünün aracını tekmeledi! Fatih'te trafikte magandalık yapan şahıs tutuklandı: Saldırı anı kamerada 21.07.2026 | 16:45
Penseyi silah gibi gösterip şoförü tehdit eden yolcu yakalandı | Video 02:10
Penseyi silah gibi gösterip şoförü tehdit eden yolcu yakalandı | Video 21.07.2026 | 16:39
Otoyolda ters yöne giren sürücüye 90 bin lira ceza | Video 00:37
Otoyolda ters yöne giren sürücüye 90 bin lira ceza | Video 21.07.2026 | 16:34
Balıkesir’de orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor | Video 00:41
Balıkesir'de orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor | Video 21.07.2026 | 16:06
Kırşehir’de rüşvet operasyonu: 2 tutuklama | Video 00:18
Kırşehir'de rüşvet operasyonu: 2 tutuklama | Video 21.07.2026 | 15:57
Şanlıurfa’da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı | Video 00:53
Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı | Video 21.07.2026 | 15:29
Menteşe’de park halindeki araçlara çarpan taksinin sürücüsü yaralandı | Video 00:43
Menteşe'de park halindeki araçlara çarpan taksinin sürücüsü yaralandı | Video 21.07.2026 | 15:18
Şişli’de yolda yürüyen kadına arkadan yaklaşarak yumruk attı! Saldırı anı kamerada 00:49
Şişli’de yolda yürüyen kadına arkadan yaklaşarak yumruk attı! Saldırı anı kamerada 21.07.2026 | 14:55
Beylikdüzü’nde trafik magandası taksicinin önünü kesip aracını böyle yumrukladı | Video 03:02
Beylikdüzü'nde trafik magandası taksicinin önünü kesip aracını böyle yumrukladı | Video 21.07.2026 | 14:33
Hatay’da feci kaza! Yaya geçidinden karşıya geçen skuterli çocuğa motosiklet çarptı | Video 01:02
Hatay'da feci kaza! Yaya geçidinden karşıya geçen skuterli çocuğa motosiklet çarptı | Video 21.07.2026 | 14:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA