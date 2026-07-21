Video Yaşam Kırşehir'de rüşvet operasyonu: 2 tutuklama | Video
Kırşehir'de rüşvet operasyonu: 2 tutuklama | Video

Kırşehir'de rüşvet operasyonu: 2 tutuklama | Video

21 Temmuz 2026 16:00

Kırşehir'in Boztepe ilçesi tapu müdürlüğünde gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Boztepe İlçe Tapu Müdürlüğü'nde işlemler sırasında rüşvet alındığı iddialarına ilişkin çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında İ.T., D.Ç. ve M.C. isimli şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T. ve D.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kırşehir’de rüşvet operasyonu: 2 tutuklama | Video 00:18
Kırşehir'de rüşvet operasyonu: 2 tutuklama | Video 21.07.2026 | 15:57
Şanlıurfa’da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı | Video 00:53
Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı | Video 21.07.2026 | 15:29
Menteşe’de park halindeki araçlara çarpan taksinin sürücüsü yaralandı | Video 00:43
Menteşe'de park halindeki araçlara çarpan taksinin sürücüsü yaralandı | Video 21.07.2026 | 15:18
Şişli’de yolda yürüyen kadına arkadan yaklaşarak yumruk attı! Saldırı anı kamerada 00:49
Şişli’de yolda yürüyen kadına arkadan yaklaşarak yumruk attı! Saldırı anı kamerada 21.07.2026 | 14:55
Beylikdüzü’nde trafik magandası taksicinin önünü kesip aracını böyle yumrukladı | Video 03:02
Beylikdüzü'nde trafik magandası taksicinin önünü kesip aracını böyle yumrukladı | Video 21.07.2026 | 14:33
Hatay’da feci kaza! Yaya geçidinden karşıya geçen skuterli çocuğa motosiklet çarptı | Video 01:02
Hatay'da feci kaza! Yaya geçidinden karşıya geçen skuterli çocuğa motosiklet çarptı | Video 21.07.2026 | 14:22
5 metreden şarampole yuvarlanan otomobil sürücüleri yaralandı | Video 02:38
5 metreden şarampole yuvarlanan otomobil sürücüleri yaralandı | Video 21.07.2026 | 14:13
Ağaçlık alanda çıkan yangın hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü | Video 01:40
Ağaçlık alanda çıkan yangın hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü | Video 21.07.2026 | 13:42
Avcılar’da mikser hortumu bitişikteki evin duvarını deldi: Salon betonla doldu | Video 06:01
Avcılar’da mikser hortumu bitişikteki evin duvarını deldi: Salon betonla doldu | Video 21.07.2026 | 13:32
Gaziantep’te 14 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı! | Video 01:07
Gaziantep'te 14 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı! | Video 21.07.2026 | 13:24
Yangında can pazarı: Teras korkuluğundan sarkıp, kurtarılmayı beklediler! | Video 06:30
Yangında can pazarı: Teras korkuluğundan sarkıp, kurtarılmayı beklediler! | Video 21.07.2026 | 12:23
Büyükçekmece’de acımasız öğretmen vakası! Rehabilitasyon merkezinde öğrenciye şiddet uyguladı | Video 00:23
Büyükçekmece’de acımasız öğretmen vakası! Rehabilitasyon merkezinde öğrenciye şiddet uyguladı | Video 21.07.2026 | 11:46
Drift atarak geldi, başka bir otomobile çarpıp böyle kaçtı | Video 00:30
Drift atarak geldi, başka bir otomobile çarpıp böyle kaçtı | Video 21.07.2026 | 11:26
Sürüklenen motosiklet yayalara çarptı! 3 yaralı: O anlar kamerada 02:42
Sürüklenen motosiklet yayalara çarptı! 3 yaralı: O anlar kamerada 21.07.2026 | 11:21
Antalya’da ilginç kaza! Çarpışan otomobiller hızını alamayıp aynı iş yerinin iki ayrı kapısına daldı: O anlar kamerada 02:27
Antalya'da ilginç kaza! Çarpışan otomobiller hızını alamayıp aynı iş yerinin iki ayrı kapısına daldı: O anlar kamerada 21.07.2026 | 11:11
Arnavutköy’de akılalmaz anlar kamerada: Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı! | Video 06:38
Arnavutköy'de akılalmaz anlar kamerada: Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı! | Video 21.07.2026 | 11:06
Çanakkale’de çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı | Video 00:36
Çanakkale’de çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı | Video 21.07.2026 | 10:44
Antalya’da otomobil motosiklete çarptı! Otomobil sürücüsü, olayı kaydeden gazeteciden rahatsız oldu | Video 02:33
Antalya'da otomobil motosiklete çarptı! Otomobil sürücüsü, olayı kaydeden gazeteciden rahatsız oldu | Video 21.07.2026 | 10:35
Beylikdüzü’nde korkutan anlar: Seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükseldi | Video 00:16
Beylikdüzü'nde korkutan anlar: Seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükseldi | Video 21.07.2026 | 10:30
Bursa’da otomobil alev alev yandı: Sürücü canını son anda kurtardı | Video 00:16
Bursa'da otomobil alev alev yandı: Sürücü canını son anda kurtardı | Video 21.07.2026 | 10:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA