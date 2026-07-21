Kırşehir'de rüşvet operasyonu: 2 tutuklama | Video
21 Temmuz 2026 16:00
Kırşehir'in Boztepe ilçesi tapu müdürlüğünde gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T. ve D.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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