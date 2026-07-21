Video Yaşam Avcılar’da mikser hortumu bitişikteki evin duvarını deldi: Salon betonla doldu | Video
Avcılar’da mikser hortumu bitişikteki evin duvarını deldi: Salon betonla doldu | Video

Avcılar’da mikser hortumu bitişikteki evin duvarını deldi: Salon betonla doldu | Video

21 Temmuz 2026 13:36

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan ve yeniden inşa edilen binaya beton döküldüğü sırada işçinin kontrolünü kaybettiği mikserin hortumu yandaki binanın duvarını deldi. Kırılan duvardan içeri dökülen beton, komşu dairenin salonunu ve eşyaları kapladı.

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Olay, 16 Temmuz Perşembe günü Gümüşpala Mahallesi, Sarp Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılan ve yeniden inşasına başlanan binanın 4'üncü katına beton döküldüğü sırada, işçi mikser hortumunun kontrolünü kaybetti. Savrulan hortum, bitişikteki 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairenin duvarına çarparak kırdı. Görevliler duruma müdahale edene kadar kırılan duvardan içeri akan sıvı beton kısa sürede salon zeminini kapladı. Beton; yemek ve koltuk takımlarının ayaklarına, elektrikli süpürgeye ve zemindeki diğer eşyalara sıçradı.

SALON PARKELERİ VE EŞYALAR BETONLA KAPLANDI

Çalışmayı durduran inşaat işçileri, daireye girerek kendi imkanlarıyla kısmi temizlik yaptı. Patlayan duvara geçici olarak tahtalar çakan müteahhit firma yetkilileri ise oluşan zararı karşılayacaklarını belirtti.

Betonun döküldüğü evde tek başına kalan yabancı uyruklu kadın, olayın üzerinden zaman geçmesine rağmen henüz bir adım atılmadığını belirterek korkudan uyuyamadığını, salon parkesinin kullanılmaz hale geldiğini zarar gören eşyaları için ne yapağını bilmediğini söyledi.

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