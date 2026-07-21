Hatay'da feci kaza! Yaya geçidinden karşıya geçen skuterli çocuğa motosiklet çarptı | Video 21 Temmuz 2026 14:24 Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ailesiyle birlikte yaya geçidinden skuterle karşıya geçmeye çalışan Toprak Ö.'ye (8) motosiklet çarptı. Kaza anı, aileye yol veren otomobilin kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 19 Temmuz akşamı, ilçedeki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvardaki yaya geçidinde skuter üzerinde bekleyen Toprak Ö. ile annesi ve yanlarındaki kadına otomobil sürücüleri yol verdi. Bu sırada yolun karşısına geçen aileden Toprak Ö.'ye sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 AZD 881 plakalı motosiklet çarptı. Çocuk yola savrulurken, anne ise panikle arkasından koştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı, aileye yol veren otomobilin kamerasına anbean yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.