Video Yaşam İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu: 20 Gözaltı | Video
İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu: 20 Gözaltı | Video

İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu: 20 Gözaltı | Video

21 Temmuz 2026 09:17

Yüksek kilometreli ve hasar kayıtlı araçların kilometrelerini hileli yöntemlerle düşürerek vatandaşları dolandırdığı öne sürülen suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda materyal ele geçirilirken 20 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı C.A. liderliğindeki suç örgütünün, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde yüksek kilometreli ve hasar kayıtlı araçların kilometre bilgilerini düşürdüğü, araçlardaki diğer kusurları gizlediği belirlendi. Şüphelilerin daha sonra bu araçları araç alım-satım siteleri ile sosyal medya platformları üzerinden satışa çıkararak 47 kişiyi mağdur ettiği ve bu yöntemle haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmî belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere Antalya ve Samsun'da belirlenen 27 adrese, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda 15 cep telefonu, 150 vekâletname ve satış sözleşmesi ile 70 bin lira bedelinde bir senet ele geçirildi.

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