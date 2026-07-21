İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu: 20 Gözaltı | Video
Yüksek kilometreli ve hasar kayıtlı araçların kilometrelerini hileli yöntemlerle düşürerek vatandaşları dolandırdığı öne sürülen suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda materyal ele geçirilirken 20 şüpheli gözaltına alındı.
20 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere Antalya ve Samsun'da belirlenen 27 adrese, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda 15 cep telefonu, 150 vekâletname ve satış sözleşmesi ile 70 bin lira bedelinde bir senet ele geçirildi.