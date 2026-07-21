Traktör ile çarpışan ticari araç ters döndü, traktördeki yaşlı çift yola savruldu | Video

21 Temmuz 2026 10:18

Bursa'nın Orhangazi ile İznik ilçelerini bağlayan karayolunun Üreğil Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç önünde seyir halinde olan bir traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile hafif ticari araç ters dönerken traktörden savrulan yaşlı çift yaralandı.