Traktör ile çarpışan ticari araç ters döndü, traktördeki yaşlı çift yola savruldu | Video
21 Temmuz 2026 10:18
Bursa'nın Orhangazi ile İznik ilçelerini bağlayan karayolunun Üreğil Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç önünde seyir halinde olan bir traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile hafif ticari araç ters dönerken traktörden savrulan yaşlı çift yaralandı.
Kazada traktöre çarpan hafif ticari araç kontrolden çıkarak ters dönerken traktör ise yolda savruldu. Kazada traktörde bulunan sürücü Efraim G. İle eşi Tazegül G. (69) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. İlk müdahaleleri burada yapılan yaralı çift ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. kazada hafif ticari araçta bulunan baba ile kızları kazayı yara almadan atlattı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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