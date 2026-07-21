Drift atarak geldi, başka bir otomobile çarpıp böyle kaçtı | Video
21 Temmuz 2026 11:29
Konya’da caddede drift atan otomobil başka bir otomobile çarptıktan sonra kaçarak uzaklaştı. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
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