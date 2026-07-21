Drift atarak geldi, başka bir otomobile çarpıp böyle kaçtı | Video 21 Temmuz 2026 11:29 Konya’da caddede drift atan otomobil başka bir otomobile çarptıktan sonra kaçarak uzaklaştı. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TOFAŞ marka bir otomobil drift atarak giderken caddede seyir halinde olan bir başka otomobile çarptı. Drift atan otomobil, çarptıktan sonra kaçarak uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.