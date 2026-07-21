Balıkesir'de orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor | Video
21 Temmuz 2026 16:09
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde orman yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Gömeç ilçesi Kubaşlar Mahallesi yakınlarında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yükselen duman dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 16 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
00:18
Kırşehir'de rüşvet operasyonu: 2 tutuklama | Video 21.07.2026 | 15:57
00:53
Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı | Video 21.07.2026 | 15:29
00:43
00:49
03:02
01:02
02:38
5 metreden şarampole yuvarlanan otomobil sürücüleri yaralandı | Video 21.07.2026 | 14:13
01:40
Ağaçlık alanda çıkan yangın hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü | Video 21.07.2026 | 13:42
06:01
01:07
Gaziantep'te 14 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı! | Video 21.07.2026 | 13:24
06:30
00:23
00:30
Drift atarak geldi, başka bir otomobile çarpıp böyle kaçtı | Video 21.07.2026 | 11:26
02:42
Sürüklenen motosiklet yayalara çarptı! 3 yaralı: O anlar kamerada 21.07.2026 | 11:21
02:27
06:38
00:36
Çanakkale’de çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı | Video 21.07.2026 | 10:44
02:33