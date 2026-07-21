Menteşe'de park halindeki araçlara çarpan taksinin sürücüsü yaralandı | Video
21 Temmuz 2026 15:23
Muğla'nın Menteşe ilçesinde kontrolden çıkan taksinin park halindeki 3 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında taksi sürücüsü yaralandı.
Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın bir şeridi geçici süreyle trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen araç sahipleri hasar tespit çalışması yaparken, polis ekiplerinin incelemesinin ardından hasar gören taksi çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
00:49
03:02
01:02
02:38
5 metreden şarampole yuvarlanan otomobil sürücüleri yaralandı | Video 21.07.2026 | 14:13
01:40
Ağaçlık alanda çıkan yangın hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü | Video 21.07.2026 | 13:42
06:01
01:07
Gaziantep'te 14 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı! | Video 21.07.2026 | 13:24
06:30
00:23
00:30
Drift atarak geldi, başka bir otomobile çarpıp böyle kaçtı | Video 21.07.2026 | 11:26
02:42
Sürüklenen motosiklet yayalara çarptı! 3 yaralı: O anlar kamerada 21.07.2026 | 11:21
02:27
06:38
00:36
Çanakkale’de çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı | Video 21.07.2026 | 10:44
02:33
00:16
00:16
Bursa'da otomobil alev alev yandı: Sürücü canını son anda kurtardı | Video 21.07.2026 | 10:16
01:41
00:33
MET imalatı yaparken yakaladılar: 49 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 21.07.2026 | 10:09