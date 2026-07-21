Video Yaşam Beylikdüzü'nde trafik magandası taksicinin önünü kesip aracını böyle yumrukladı | Video
Beylikdüzü'nde trafik magandası taksicinin önünü kesip aracını böyle yumrukladı | Video

Beylikdüzü'nde trafik magandası taksicinin önünü kesip aracını böyle yumrukladı | Video

21 Temmuz 2026 14:50

Beylikdüzü'nde bir trafik magandası, sol şeritten sağ şeride şerife geçmek için yolda durunca arkasındaki taksi korna çaldı. Tepki gösterilmesine sinirlenen maganda küfürlerle taksiciyi takip ederek önünü kesti. Tehditler savuran adam taksiyi yumruklarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Seyir halindeyken sol şeritte duran trafik magandası, sağ şerite geçmek istedi. O sırada arkasındaki taksici korna çalarken, tepki gösterilmesine öfkelenen adam küfür etmeye başladı. Taksicinin ilerlemesi üzerine uzun süre takip ederek yolunu kesen trafik magandası, ardından aracından inerek taksiyi yumrukladı. Küfür ve tehditler savuran adamın o anları ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
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