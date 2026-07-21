Beylikdüzü'nde trafik magandası taksicinin önünü kesip aracını böyle yumrukladı | Video

21 Temmuz 2026 14:50

Beylikdüzü'nde bir trafik magandası, sol şeritten sağ şeride şerife geçmek için yolda durunca arkasındaki taksi korna çaldı. Tepki gösterilmesine sinirlenen maganda küfürlerle taksiciyi takip ederek önünü kesti. Tehditler savuran adam taksiyi yumruklarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.