Gaziantep'te 14 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı! | Video
21 Temmuz 2026 13:27
Gaziantep'te 14 katlı bir apartmanın çatısında çıkan ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 14 katlı apartmanın çatısında çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine uluşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangın sonrası çatıda maddi hasar oluştu.
Binada ve çevrede paniğe oluşturan yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
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