5 metreden şarampole yuvarlanan otomobil sürücüleri yaralandı | Video
21 Temmuz 2026 14:17
Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde otomobilin 5 metre yüksekliğindeki şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Karakolu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araç sürücüsü Musa K. ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Saliha K.yi sedye ile ambulansa aldı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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