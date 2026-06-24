Video Yaşam Küçükçekmece'de dehşet! 'Evrak imzalaman gerekiyor' diyerek kurşun yağdırdı: 1 ölü | Video
Küçükçekmece'de dehşet! 'Evrak imzalaman gerekiyor' diyerek kurşun yağdırdı: 1 ölü | Video

Küçükçekmece'de dehşet! 'Evrak imzalaman gerekiyor' diyerek kurşun yağdırdı: 1 ölü | Video

24 Haziran 2026 14:45

Küçükçekmece'de kurye kılığında telefon satılan iş yerine giren 1 şüpheli, 'Evrak imzalaman gerekiyor' dediği Çetin Muko'ya kurşun yağdırdı. Saldırganın olay yerinden yaya olarak kaçtığı tespit edilirken, kaçarken, ağır yaralanan Muko kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesinde bulunan cep telefonu satan iş yerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Çetin Muko dükkanda olduğu sırada kurye kılığında bir şüpheli iş yerine geldi. Ardından da 'Evrak imzalaman gerekiyor' diyerek iş yeri sahibine yaklaştı. Bu sırada yanında bulunan silahı çıkaran şüpheli Muko'ya 4-5 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar iş yeri sahibinin göğsüne isabet ederken saldırgan yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri ve çevresine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.

'AMBULANS ÇAĞIRIN' DİYE BAĞIRDI

Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde dükkan girişine toplanan kalabalıktan bir kişinin " Çetin Çetin" diye bağırdığı anlar görülüyor. Elinde cep telefonu bulunan kadın çevredekilerden "Ambulans çağırın" diyerek yardım istiyor.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iş yeri sahibi özel otomobille hastaneye kaldırıldı. Muko hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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