Kaldırıma çıkan otomobil yayalara böyle çarptı: 2 yaralı | Video
08 Ağustos 2026 12:52
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çıkarak 2 yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazanın meydana geldiği anlar yer aldı.
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