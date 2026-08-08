Kaldırıma çıkan otomobil yayalara böyle çarptı: 2 yaralı | Video 08 Ağustos 2026 12:52 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çıkarak 2 yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün saat 14.45 sıralarında Cedit Mahallesi Bostanlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta seyir halinde olan otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Otomobil, kaldırımda yürüyen 2 yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen 2 yaya yaralanırken, araçtan da duman yükseldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazanın meydana geldiği anlar yer aldı.