Bağcılar'da iş yerine uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 740 gram esrar ele geçirildi | Video

07 Ağustos 2026 10:20

İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda 1 kilo 740 gram marihuana ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.