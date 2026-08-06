Dev vinç gemisi Saipem 7000' İstanbul Boğazı'ndan geçti | Video

06 Ağustos 2026 14:26

Dünya'nın en büyük üçüncü yarı batık vinç ve boru döşeme gemisi olan Bahama bayraklı 'Saipem 7000', Karadeniz'den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Dev platformun geçişi sırasında Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı.