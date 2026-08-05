Bostancı'da 5. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı | Video
05 Ağustos 2026 16:17
Bostancı'da bir evin 5'inci katından düşerek hayatını kaybeden lise öğrencisi Damla Gümüş (18), Bostancı Tatarağa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.
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