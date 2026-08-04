Diyarbakır'da park halindeki kamyonet alev topuna döndü! | Video
04 Ağustos 2026 16:39
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde park halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.
İlçenin Mevlana Halit Mahallesi 377'inci Sokak'ta park halinde olan kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmadığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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