Bolu'da büyük vicdansızlık! Yavru kediyi önce öptü, sonra boğdu: O anlar kamerada
04 Ağustos 2026 15:30
Bolu’da elektrikli bisikletli bir şahıs, elinde taşıdığı yavru kediyi önce öptü, ardından elleriyle boğarak telef etti.
Olay, merkeze bağlı Beşkavaklar Mahallesi Melis Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan kimliği belirsiz şahıs elinde getirdiği hayvanı kucağına alarak öptü. Şahıs ardından elinde tuttuğu kediyi boğdu. Yavru kediyi telef eden şahıs, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi elektrikli bisikletine binerek olay yerinden uzaklaştı Yaşanan olay, sokağı gören bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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