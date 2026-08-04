Video Yaşam Kayseri'de yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! Feci kaza kamerada | Video
Kayseri'de yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! Feci kaza kamerada | Video

Kayseri'de yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! Feci kaza kamerada | Video

04 Ağustos 2026 11:05

Kayseri’nin İncesu ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Hatay’dan Giresun’a giden otobüsün kontrolden çıkarak devrildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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