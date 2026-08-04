Video Yaşam Kazadan sonra otomobiliyle aileyi ezip kaçmıştı! O aile anlattı: 'Kamera görüntülerini izleyince psikolojim daha da bozuldu'
Kazadan sonra otomobiliyle aileyi ezip kaçmıştı! O aile anlattı:

Kazadan sonra otomobiliyle aileyi ezip kaçmıştı! O aile anlattı: "Kamera görüntülerini izleyince psikolojim daha da bozuldu"

04 Ağustos 2026 09:43

Mersin'de otomobil ile motosikletin çarpışmasının ardından sürücünün yerde yatan yaralıların üzerinden aracıyla geçerek kaçtığı kazada yaralanan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastaneden çıkan aile yaşadıkları dehşeti anlatarak, şüphelinin en ağır cezayı almasını istedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 5 gün önce Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi 93073. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ani manevra yapan 34 KVA 057 plakalı otomobil, karşı yönden gelen üzerinde ikisi çocuk 4 kişinin bulunduğu 33 CKP 09 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan çocuklardan 1'i kaputun üzerine, diğerleri yere düştü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü aracından inerek, otomobilin ön kaputuna düşen küçük çocuğu diğer çocuğun yanına indirdi. Daha sonra yeniden aracına binen sürücü, yerde yatan yaralıların üzerinden otomobiliyle geçerek olay yerinden uzaklaştı. Kaza sonrası vatandaşlar yardım koşarak sağlık haberlerine haber verdi. Sağlık ekipleri baba Adem (37), anne Şeymanur (32) ile çocukları Muhammet Celal (7) ve Nisa Zübeyde Aksaç'ı (5) ambulanslarla Mersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede tedavileri tamamlanan aile, taburcu edildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde polis otomobil sürücüsü M.R.Y.'i (20), yakaladı. Sürücü 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan tutuklandı ayrıca trafik yönünden 47 bin 246 TL para cezası kesildi, ehliyeti 2 yıl geri alındı, aracı da trafikten men edildi.

"ŞAHSIN BİZİM ÜZERİMİZDEN GEÇİP GİTTİĞİNİ GÖRDÜM"

Yaşadığı dehşeti anlatan baba Adem Aksaç, çocuklarını parktan aldıktan sonra evlerine döndükleri sırada kazanın meydana geldiğini belirterek, "Kendi şeridimizde seyir halindeydik. Bir araç bir anda önümüze çıkarak bize çarptı. Çarpmanın etkisiyle hepimiz havaya savrulduk. Daha sonra şahsın bizim üzerimizden geçip gittiğini gördüm. O an şuurum yerinde değildi. Sonradan güvenlik kamerası görüntülerini izleyince psikolojim daha da bozuldu" dedi.

"ÇOCUKLARIM KORKU İÇİNDE"

Kazanın ardından hem kendisinin hem de ailesinin ciddi şekilde etkilendiğini söyleyen Aksaç, "İki kolum alçıda, vücudumuzun çeşitli yerlerinde yaralar var. Eşimin ve çocuklarımın da yaraları ve kırıkları bulunuyor. En ağır olan ise yaşadığımız psikolojik travma. Çocuklarım korku içinde, biz de aynı durumdayız. Kimsenin böyle bir olay yaşamasını istemem" diye konuştu.
Kazanın kendileri için bir trafik kazasının ötesine geçtiğini ifade eden Aksaç, "Eğer çarptıktan sonra dursaydı, 'Kazadır, insanlık hali' der geçerdik. Ama eşimin ve çocuklarımın üstünden bile bile geçmesi bizi derinden yaraladı. O an hayatın bittiğini düşündüm. Çocuklarım gözümün önüne geldi. Tek isteğimiz adaletin yerini bulması ve başka insanların canının yanmaması. Bu olay sadece bizim ailemizin başına gelmedi, yarın başkasının da başına gelebilir. İlk çarpmanın ardından dursaydı bunu kaza olarak değerlendirirdik. Ancak tekrar aracını sürerek insanların üzerinden geçmesi kabul edilemez. En ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

"EN AĞIR CEZAYI ALSIN Kİ BİR DAHA BÖYLE BİR OLAY YAŞANMASIN"

Yaralı motosiklet sürücüsünün ağabeyi Özcan Aksaç ise yaşananların bir trafik kazasının ötesinde olduğunu savunarak, şüphelinin en ağır cezayı almasını istedi. Türkiye'deki vatandaşlara çağrıda bulunan Aksaç, "Kardeşime ve çocuklarına bugün bunu yapan, yarın başkasına da yapabilir. İlk çarptığında dursaydı 'kazadır' der geçerdik. Ama kalkıp insanların üzerinden geçti. Bu kabul edilemez. En ağır cezayı alsın ki bir daha böyle bir olay yaşanmasın" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kazadan sonra otomobiliyle aileyi ezip kaçmıştı! O aile anlattı: Kamera görüntülerini izleyince psikolojim daha da bozuldu 05:27
Kazadan sonra otomobiliyle aileyi ezip kaçmıştı! O aile anlattı: "Kamera görüntülerini izleyince psikolojim daha da bozuldu" 04.08.2026 | 09:34
Kayseri İncesu’da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var | Video 00:19
Kayseri İncesu'da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var | Video 04.08.2026 | 09:11
Uçuş sırasında madde etkisindeymiş...Malezyalı pilot havalimanında uyuşturucuyla yakalandı: Temiz idrarını saklamış! | Video 02:02
Uçuş sırasında madde etkisindeymiş...Malezyalı pilot havalimanında uyuşturucuyla yakalandı: Temiz idrarını saklamış! | Video 04.08.2026 | 08:55
Yokuşu çıkamayan kamyon geri geri kaydı! 10 çocuk annesi kadın kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada 03:44
Yokuşu çıkamayan kamyon geri geri kaydı! 10 çocuk annesi kadın kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada 04.08.2026 | 08:45
Kayseri’de bıçaklı kavgada olay yerinden kaçan şüpheli karakola teslim oldu | Video 00:26
Kayseri’de bıçaklı kavgada olay yerinden kaçan şüpheli karakola teslim oldu | Video 04.08.2026 | 08:19
Eskişehir’de seyir halindeki araç alev aldı: 1 yaralı | Video 01:40
Eskişehir'de seyir halindeki araç alev aldı: 1 yaralı | Video 04.08.2026 | 08:14
Pikap ile çarpışan otomobil devrildi... Kaza anı kamerada 01:05
Pikap ile çarpışan otomobil devrildi... Kaza anı kamerada 03.08.2026 | 19:45
Çerkezköy’de iki motosiklet çarpıştı: O anlar kamerada 01:52
Çerkezköy'de iki motosiklet çarpıştı: O anlar kamerada 03.08.2026 | 17:56
Samsun’da pitbull dehşeti! Küçük kızı ve köpeğini ağır yaraladı: O anlar kamerada 01:35
Samsun'da pitbull dehşeti! Küçük kızı ve köpeğini ağır yaraladı: O anlar kamerada 03.08.2026 | 16:33
Maskeli hırsızlar mağazanın camını odunla kırdılar! Yalnızca ellerini uzatarak 400 bin liralık telefon çaldılar | Video 03:57
Maskeli hırsızlar mağazanın camını odunla kırdılar! Yalnızca ellerini uzatarak 400 bin liralık telefon çaldılar | Video 03.08.2026 | 16:23
Pendik’te silahlı saldırıya uğradı: İş adamının hayatını kaybettiği saldırı anı kamerada 01:52
Pendik'te silahlı saldırıya uğradı: İş adamının hayatını kaybettiği saldırı anı kamerada 03.08.2026 | 16:14
Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi! Kaza anı kamerada 00:30
Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi! Kaza anı kamerada 03.08.2026 | 15:33
Sürücü kazı çalışmasını görmedi, otomobil ile çukura düştü! Kaza anı kamerada 00:56
Sürücü kazı çalışmasını görmedi, otomobil ile çukura düştü! Kaza anı kamerada 03.08.2026 | 15:23
Beylikdüzü’nde tartıştıkları yayaya küfredip darp ettiler! Sürücünün ehliyetine ve araca el konulurken, 360 bin lira para cezası verildi... 01:12
Beylikdüzü’nde tartıştıkları yayaya küfredip darp ettiler! Sürücünün ehliyetine ve araca el konulurken, 360 bin lira para cezası verildi... 03.08.2026 | 14:51
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü hayatın kaybetti | Video 00:19
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü hayatın kaybetti | Video 03.08.2026 | 14:22
Başakşehir’de otomobilinden koşarak indi, kayan aracı kaputundan tutarak durdurdu | Video 01:30
Başakşehir'de otomobilinden koşarak indi, kayan aracı kaputundan tutarak durdurdu | Video 03.08.2026 | 13:44
Kavgayı ayırmak isterken kör kurşunun isabet ettiği esnaf hayatını kaybetti: O kavganın görüntüleri ortaya çıktı 03:22
Kavgayı ayırmak isterken kör kurşunun isabet ettiği esnaf hayatını kaybetti: O kavganın görüntüleri ortaya çıktı 03.08.2026 | 13:32
Gözler mecliste! Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta: İşte çerçeve yasadaki kırmızı çizgiler! | Video 03:18
Gözler mecliste! Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta: İşte çerçeve yasadaki kırmızı çizgiler! | Video 03.08.2026 | 13:29
Türkiye’ye akın ettiler! İşte en çok tatilci gönderen ülkeler… | Video 04:36
Türkiye'ye akın ettiler! İşte en çok tatilci gönderen ülkeler… | Video 03.08.2026 | 13:12
Polisten kaçan şüpheli vali yardımcısına çarptı: O anlar kameraya böyle yansıdı! | Video 00:21
Polisten kaçan şüpheli vali yardımcısına çarptı: O anlar kameraya böyle yansıdı! | Video 03.08.2026 | 13:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA