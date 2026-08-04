Kazadan sonra otomobiliyle aileyi ezip kaçmıştı! O aile anlattı: "Kamera görüntülerini izleyince psikolojim daha da bozuldu" 04 Ağustos 2026 09:43 Mersin'de otomobil ile motosikletin çarpışmasının ardından sürücünün yerde yatan yaralıların üzerinden aracıyla geçerek kaçtığı kazada yaralanan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastaneden çıkan aile yaşadıkları dehşeti anlatarak, şüphelinin en ağır cezayı almasını istedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 5 gün önce Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi 93073. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ani manevra yapan 34 KVA 057 plakalı otomobil, karşı yönden gelen üzerinde ikisi çocuk 4 kişinin bulunduğu 33 CKP 09 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan çocuklardan 1'i kaputun üzerine, diğerleri yere düştü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü aracından inerek, otomobilin ön kaputuna düşen küçük çocuğu diğer çocuğun yanına indirdi. Daha sonra yeniden aracına binen sürücü, yerde yatan yaralıların üzerinden otomobiliyle geçerek olay yerinden uzaklaştı. Kaza sonrası vatandaşlar yardım koşarak sağlık haberlerine haber verdi. Sağlık ekipleri baba Adem (37), anne Şeymanur (32) ile çocukları Muhammet Celal (7) ve Nisa Zübeyde Aksaç'ı (5) ambulanslarla Mersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede tedavileri tamamlanan aile, taburcu edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde polis otomobil sürücüsü M.R.Y.'i (20), yakaladı. Sürücü 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan tutuklandı ayrıca trafik yönünden 47 bin 246 TL para cezası kesildi, ehliyeti 2 yıl geri alındı, aracı da trafikten men edildi.



"ŞAHSIN BİZİM ÜZERİMİZDEN GEÇİP GİTTİĞİNİ GÖRDÜM"

Yaşadığı dehşeti anlatan baba Adem Aksaç, çocuklarını parktan aldıktan sonra evlerine döndükleri sırada kazanın meydana geldiğini belirterek, "Kendi şeridimizde seyir halindeydik. Bir araç bir anda önümüze çıkarak bize çarptı. Çarpmanın etkisiyle hepimiz havaya savrulduk. Daha sonra şahsın bizim üzerimizden geçip gittiğini gördüm. O an şuurum yerinde değildi. Sonradan güvenlik kamerası görüntülerini izleyince psikolojim daha da bozuldu" dedi.



"ÇOCUKLARIM KORKU İÇİNDE"

Kazanın ardından hem kendisinin hem de ailesinin ciddi şekilde etkilendiğini söyleyen Aksaç, "İki kolum alçıda, vücudumuzun çeşitli yerlerinde yaralar var. Eşimin ve çocuklarımın da yaraları ve kırıkları bulunuyor. En ağır olan ise yaşadığımız psikolojik travma. Çocuklarım korku içinde, biz de aynı durumdayız. Kimsenin böyle bir olay yaşamasını istemem" diye konuştu.

Kazanın kendileri için bir trafik kazasının ötesine geçtiğini ifade eden Aksaç, "Eğer çarptıktan sonra dursaydı, 'Kazadır, insanlık hali' der geçerdik. Ama eşimin ve çocuklarımın üstünden bile bile geçmesi bizi derinden yaraladı. O an hayatın bittiğini düşündüm. Çocuklarım gözümün önüne geldi. Tek isteğimiz adaletin yerini bulması ve başka insanların canının yanmaması. Bu olay sadece bizim ailemizin başına gelmedi, yarın başkasının da başına gelebilir. İlk çarpmanın ardından dursaydı bunu kaza olarak değerlendirirdik. Ancak tekrar aracını sürerek insanların üzerinden geçmesi kabul edilemez. En ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.



"EN AĞIR CEZAYI ALSIN Kİ BİR DAHA BÖYLE BİR OLAY YAŞANMASIN"

Yaralı motosiklet sürücüsünün ağabeyi Özcan Aksaç ise yaşananların bir trafik kazasının ötesinde olduğunu savunarak, şüphelinin en ağır cezayı almasını istedi. Türkiye'deki vatandaşlara çağrıda bulunan Aksaç, "Kardeşime ve çocuklarına bugün bunu yapan, yarın başkasına da yapabilir. İlk çarptığında dursaydı 'kazadır' der geçerdik. Ama kalkıp insanların üzerinden geçti. Bu kabul edilemez. En ağır cezayı alsın ki bir daha böyle bir olay yaşanmasın" dedi.