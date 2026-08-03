Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü hayatın kaybetti | Video 03 Ağustos 2026 14:28 Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Mehmet Akif Topal’ın (14) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mehmet Akif Topal’ın yönetimindeki plakasız motosiklet ile kırmızı ışık ihlali yaptığı, Yaşar T. (47) yönetimindeki 50 AEA 583 plakalı otomobilin ışıklı kavşakta çarpıştığı, motosiklettekilerin çarpışmanın etkisiyle yola savrulduğu görülüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarptığı kazada ehliyetsiz sürücü Mehmet Akif Topal (14) hayatını kaybetti, arkasındaki Abdulhamit Hatip (15) yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Aksaray- Konya kara yolu Eşmekaya Kavşağı'nda meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Mehmet Akif Topal yönetimindeki plakasız motosiklet ile Yaşar T. (47) yönetimindeki 50 AEA 583 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Mehmet Akif Topal ile arkasında yolcu olarak bulanan Abdulhamit Hatip yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Akif Topal, ambulansla Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdulhamit Hatip de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Akif Topal, yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.