Polisten kaçan şüpheli vali yardımcısına çarptı: O anlar kameraya böyle yansıdı! | Video 03 Ağustos 2026 13:07 Bartın'da meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Polisten kaçan şüpheli motosikletiyle kaldırımda yürüyen vali yardımcısına çarptı. Korkunç olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşte detaylar… VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Kırtepe Mahallesi Şadırvan Camii Sokağı'nda meydana geldi. Uygulama noktasında polisi fark eden motosiklet sürücüsü kaçmaya çalıştı.

POLİSTEN KAÇARKEN VALİ YARDIMCISINA ÇARPTI

Polis ekibi, kaçan motosikletlinin peşine düştü. Takip sırasında kaldırıma çıkan A.Ç. yönetimindeki motosiklet, burada yürüyen Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı.

KORKUNÇ KAZA KAMERAYA YANSIDI

O anlar kameraya yansırken, motosiklet sürücüsü polis ekibi tarafından yakalandı. Kolundan yaralanan Muhittin Gürel, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.