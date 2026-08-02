5 gündür kayıptı, bulunduğunda ilk sözü "Karnım aç" oldu

02 Ağustos 2026 22:46

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan Sezgin Göcen, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu eski okul binasında sağ olarak bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Göcen’in kendisini bulan ekiplere ilk olarak "Karnım aç" dediği belirtildi.