5 gündür kayıptı, bulunduğunda ilk sözü "Karnım aç" oldu
02 Ağustos 2026 22:46
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan Sezgin Göcen, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu eski okul binasında sağ olarak bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Göcen’in kendisini bulan ekiplere ilk olarak "Karnım aç" dediği belirtildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
5 gündür kayıptı, bulunduğunda ilk sözü "Karnım aç" oldu 02.08.2026 | 22:44
00:16
Bursa'da takla atan araçtaki çift yaşamını yitirdi 02.08.2026 | 22:35
00:51
Esenyurt’ta silahlı kavga: 2 yaralı 02.08.2026 | 22:28
01:10
Üzüm yüklü tır devrildi, tonlarca üzüm yola saçıldı 02.08.2026 | 21:36
00:39
Büyükçekmece E-5’te trafiği kilitleyen kaza 02.08.2026 | 21:10
00:40
Çanakkale’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor... | Video 02.08.2026 | 17:21
00:46
02:16
Çerkezköy'de yangın paniği! 100 dekar alan zarar gördü | Video 02.08.2026 | 16:42
00:51
01:36
Fatih’te tarihi haziredeki mezar taşlarını kırıp kaçtı! | Video 02.08.2026 | 16:22
01:54
Konya'da ağaçlık alan alev alev yandı! | Video 02.08.2026 | 16:09
00:50
01:14
02:28
01:01
Diyarbakır'da yangın! Alevler evlere yaklaşmıştı ki...| Video 02.08.2026 | 13:59
00:47
Boş arazide yangın çıktı, hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi! | Video 02.08.2026 | 13:43
00:57
Sitenin bahçesinde 11 yaşındaki çocuğu böyle darp etti... | Video 02.08.2026 | 12:34
01:38
Duvar, sıfır araçların üzerine çöktü! Araçlarda büyük hasar oluştu | Video 02.08.2026 | 11:47
01:11
Heybeliada'dan alevler yükseldi! Ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü 02.08.2026 | 11:34
00:15
İskenderun'da vinç alev alev yandı | Video 02.08.2026 | 11:28