Sitenin bahçesinde 11 yaşındaki çocuğu böyle darp etti... | Video
02 Ağustos 2026 12:40
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir sitenin bahçesinde oyun oynayan 11 yaşındaki E.E.O., aynı sitede oturan 19 yaşındaki E.A. adlı kadın tarafından tekme, yumruk ve tokatla darbedildi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Bahçede oyun oynayan 11 yaşındaki E.E.O., aynı sitede yaşayan 19 yaşındaki E.A. tarafından tekme, yumruk ve tokatlarla darbedildi. Çevredekilerin araya girerken, E.E.O. eve giderek durumu ailesine anlattı. Aile, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek E.A. hakkında şikayette bulundu, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
Sitenin bahçesinde 11 yaşındaki çocuğu böyle darp etti... | Video 02.08.2026 | 12:34
01:38
Duvar, sıfır araçların üzerine çöktü! Araçlarda büyük hasar oluştu | Video 02.08.2026 | 11:47
01:11
Heybeliada'dan alevler yükseldi! Ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü 02.08.2026 | 11:34
00:15
İskenderun'da vinç alev alev yandı | Video 02.08.2026 | 11:28
00:22
02:51
03:02
Kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu | Video 01.08.2026 | 16:05
00:30
İzmir Buca’da orman yangını çıktı | Video 01.08.2026 | 14:34
06:46
02:43
00:23
İzmir'de suç örgütü propagandası operasyonunda 3 tutuklama | Video 01.08.2026 | 12:10
01:10
02:55
00:50
01:25
Sivas'ta motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı | Video 01.08.2026 | 08:43
01:21
01:00
Mersin'de markette çocuğu darbeden şüpheli gözaltında 31.07.2026 | 21:29
00:35
Ankara’da oto hırsızlığı şebekesi çökertildi 31.07.2026 | 18:27
02:32