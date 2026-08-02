Peru’da uçak kazası! 13 kişi hayatını kaybetti | Video
02 Ağustos 2026 13:41
Peru’da Nazca Lines arkeolojik alanı üzerinde seyir uçuşu yapan Caravan C-208 tipi küçük uçağın düşmesi sonucu 11 turist ile 2 pilot hayatını kaybetti.
Güney Amerika ülkesi Peru'da turistleri taşıyan uçak kaza kırıma uğradı. Nazca Lines arkeolojik alanı üzerinde seyir uçuşu yapan Caravan C-208 tipi küçük uçağın düşmesi sonucu 11 turist ile 2 pilot hayatını kaybetti. Peru devlet haber ajansı, yolculardan ikisinin Alman, ikisinin İspanyol ve yedisinin ise İtalyan turist olduğunu aktardı.
Nasca İl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, uçağın yerel Perulu havayolu şirketi Aerodiana'ya ait olduğu belirtildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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