FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe böyle yakalandı! İşte o operasyonun perde arkası: Yıllarca başkasının kimliğini kullanmış! | Video
01 Ağustos 2026 16:41
SON DAKİKA… Burkay Karatepe, 15 Temmuz gecesi Marmaris'te Başkan Erdoğan’a yönelik suikast teşebbüsünde yer alan 37 kişilik timin içindeydi! O ekibi taşıyan helikopteri kullanan Karatepe, darbe girişiminin başarısız olması sonucu sivil kıyafetle kaçarak izini kaybettirdi. 10 yıldır kırmızı bültenle aranan Burkay Karatepe’nin, bu sabah düzenlenen operasyonla Afyonkarahisar’da yakalandığı belirtildi. Nefes kesen operasyonla ilgili A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır çarpıcı bilgiler verdi. Buna göre FETÖ’cü hain, yıllarca başkasının kimliğiyle saklandı, tuşlu telefon kullandı ancak ailesiyle görüşmeye geldiği sırada güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. İşte detaylar…
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