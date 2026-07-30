Video Haber Alman Deutsche Welle’den 28 Şubat haberciliği: Türkiye’deki gençlik faaliyetleri hedef alındı! | Video
Alman Deutsche Welle’den 28 Şubat haberciliği: Türkiye’deki gençlik faaliyetleri hedef alındı! | Video

Alman Deutsche Welle’den 28 Şubat haberciliği: Türkiye’deki gençlik faaliyetleri hedef alındı! | Video

30 Temmuz 2026 12:36

28 Şubat haberciliği Almanya'da yeniden ortaya çıktı! Deutsche Welle Türkiye’deki gençlik faaliyetlerini hedef aldı. Başkan Erdoğan’ın Siirt’te okuduğu şiirin TÜGVA'nın Sivas’taki yaz okulları etkinliğinde çocuklara okutulmasını eleştiren haberde, Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında yer aldığı TÜGVA’yı hedef alan yayın organı dindar gençliğe yönelik skandal ifadeler kullandı. Skandal habere tepki yağdı.

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