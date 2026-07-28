AK Parti'den 25. yaşına özel logo! | Video

28 Temmuz 2026 12:44

AK Parti'nin 25. kuruluş yılına özel, Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından tasarlanan logo, "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganı ile kamuoyuyla paylaşıldı.