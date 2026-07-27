Video Yaşam Ankara’da seyir halindeki tır alev aldı
Ankara’da seyir halindeki tır alev aldı

Ankara’da seyir halindeki tır alev aldı

28 Temmuz 2026 23:56

Ankara’nın Haymana ilçesinde seyir halindeki tır alev aldı.

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