Park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
27 Temmuz 2026 17:53
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
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