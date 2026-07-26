Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’de matematik mezunu yarışmacı matematik sorusunda elendi! İşte o soru!
Kim Milyoner Olmak İster’de matematik mezunu yarışmacı matematik sorusunda elendi! İşte o soru!

Kim Milyoner Olmak İster’de matematik mezunu yarışmacı matematik sorusunda elendi! İşte o soru!

26 Temmuz 2026 23:07

ATV’nin beğeniyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar heyecanla takip edildi. Yarışmaya katılan matematik mezunu yarışmacı, matematik sorusunda iki joker hakkını kullanıp elendi. İşte Milyoner'e damga vuran o anlar!

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